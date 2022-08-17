Соцпомощь на 1 млн тенге обещают мошенники казахстанцам

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Еще одно министерство Казахстана сообщило о мошенниках, действующих от его имени – злоумышленники обещают казахстанцам соцпомощь, представляясь сотрудниками Минтруда и социальной защиты населения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, неизвестные звонят казахстанцам, представляются сотрудниками Минтруда и обещают соцпомощь в размере от 500 тыс. до 1 млн тенге.

"Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять арест со счета и погасить задолженность – во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками.

После того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи", – говорится в сообщении ведомства.

В Минтруда напомнили, что сотрудники министерства не обзванивают казахстанцев, а все соцвыплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате.

"Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию", – посоветовали в ведомстве.

В министерстве также напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

На прошлой неделе Министерство энергетики РК предупреждало казахстанцев об участившихся случаях мошенничества от имени руководства ведомства.

А в начале месяца глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщал, что неизвестные обманывают казахстанцев, представляясь его именем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983524-sotspomosch-na-1-mln-tenge-obeschayut-moshenniki-kazahstantsam/