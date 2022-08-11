Вирусную рекламу об экспорте газа в Европу назвали фейком в Минэнерго

Иллюстративное фото: kaztransgas.kz

Министерство энергетики РК предупредило казахстанцев об участившихся случаях мошенничества от имени руководства ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служу Минэнерго.

По данным министерства, в соцсетях распространяется реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли, на которых якобы можно заработать большие деньги от экспорта нефти и газа в Европу.

"При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК.

Министерство заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности.

Просим казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам", – обратились к гражданам в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что вся информация о деятельности министерства публикуется на его официальном сайте или в официальных аккаунтах в соцсетях.

"АФМ на постоянной основе предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников", – напомнили в Минэнерго.

Напомним, ранее в похожую ситуацию попал глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев. Он предупредил казахстанцев о мошенниках, которые действуют от его имени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982656-minenergo-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-virusnoy-reklamy-ob-eksporte-gaza-v-evropu/