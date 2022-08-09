Глава МИИР предупредил о мошенниках, которые обманывают граждан, прикрываясь его именем

Каирбек Ускенбаев. Фото: официальный сайт МИИР РК

Глава МИИР Казахстана Каирбек Ускенбаев предупредил казахстанцев о мошенниках, которые прикрываются его именем для совершения преступлений. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Instagram.

"Друзья! Сегодня участились случаи мошенничества, связанные со звонками с незнакомых номеров. К примеру, ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени", - написал министр.

Он указал, что аферисты обычно предлагают своим жертвам "повышение по карьерной лестнице", а в случае отказа от "услуги" и от передачи определенной суммы денег они "грозятся увольнением".

"Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени", - отметил глава МИИР.

В этой связи он обратился к казахстанцам с просьбой не верить никому, кто совершает подобные звонки.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Убедительно прошу вас, будьте бдительны и не поддавайтесь на пустые провокации! Хочу также отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку", - подчеркнул Ускенбаев.

Всем тем, кто столкнется с подобной ситуацией, министр рекомендовал отправить ему в Instagram личное сообщение, либо же обратиться к пресс-секретарю МИИР Жанжигиту Омархану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982460-glava-miir-predupredil-o-moshennikah-kotorye-obmanyvayut-grazhdan-prikryvayas-ego-imenem/