Жертвы финпирамиды встали на защиту подсудимых в Актобе (видео)

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В Актобе продолжается суд по делу о крупной финансовой пирамиде. На одном из последних заседаний потерпевшие неожиданно встали на защиту подсудимых и заявили, что не хотят для фигурантов длительных сроков, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, гособвинение запросило для подсудимых от 9 до 20 лет тюрьмы. Но сами потерпевшие просят для подсудимых наказания помягче.

"Там есть люди, которые проработали в этих компаниях от двух недель до трех месяцев. Давать им такие огромные сроки, по 16 лет, я считаю, это неуместно и неправильно. Также нам хотелось бы, чтобы самих же организаторов признали гражданскими ответчиками, для того чтобы они не сидели 20 лет. Мы как адекватные люди понимаем, что через 20 лет мы деньги не вернем", - пояснила одна из потерпевших Евгения Гановская.

Потерпевшие уверены: предполагаемые аферисты непременно вернут им деньги, если получат менее суровое наказание.

Сумма причиненного ущерба, как сообщает телеканал, составляет 30 миллиардов тенге. В общей сложности от рук создателей ТОО "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал" пострадало свыше 17 тысяч человек по всей стране.

Создатели ТОО обещали клиентам мгновенное обогащение. Люди приносили в организации огромные суммы, надеясь, что увеличат вклады. Дело уже близится к завершению. В ближайшее время суд должен огласить приговор для 48 фигурантов.

Три человека все еще в розыске.

Источник: КТК

Напомним, что расследование о законности деятельности ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Выгодный займ" началось еще в позапрошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983297-zhertvy-finpiramidy-vstali-na-zaschitu-podsudimyh-v-aktobe-video/