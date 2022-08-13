На "сахарных" мошенников пожаловались около 200 жителей Усть-Каменогорска

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Порядка двух сотен человек стали жертвами очередной "сахарной" аферы, на этот раз – в Усть-Каменогорске. В полиции говорят, что заявления от горожан продолжают поступать.

Как сообщает телеканал "Астана", общая сумма ущерба почти достигла 130 млн тенге. При этом некоторые потерпевшие говорят, что перевели на счета злоумышленников до 4 млн.

Всего от действий мошенников пострадало около двухсот человек.

По данным телеканала, в деле фигурирует некая Маржан. Но граждане говорят: женщина действовала не одна, а в организованной преступной группе. Принимали заказы, с их слов, как минимум 5 человек.

"Мы пришли писать коллективное заявление по поводу привлечения, чтобы этих людей как-то начали вышестоящие органы раскручивать. Дело встало. На одну Маржан все свесили", – говорит потерпевший Роман Маженин.

Заказы мошенники принимали при 100-процентной предоплате. Первые партии, по информации телеканала, до клиентов все-таки доходили.

Отмечается, что какое-то время мошенники работали себе в убыток. Однако, как только к ним появилось доверие, "сыграли по-крупному" и исчезли с радаров покупателей.

"Она изначально покупала сахар по 980 тенге, а собирали с каждого: у кого-то – по 400, у кого-то – по 480 тенге. На эти деньги она покупала в убыток себе, так сказать, делала кормушку", – добавила потерпевшая Самал Заманбекова.

В полиции заявили, что изучат все доводы потерпевших.

"Будет отобрано коллективное заявление, все их доводы, указанные в этом заявлении, будут изучены. Предполагается дополнительное проведение каких-либо следственных действий, предусмотренных в ходе расследования. Возможно, будут очные ставки, дополнительные допросы", – говорит и.о. руководителя Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

В начале месяца мы рассказывали о том, как несуществующий сахар продавали в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983017-na-saharnyh-moshennikov-pozhalovalis-okolo-200-zhiteley-ust-kamenogorska/