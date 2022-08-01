Несуществующий сахар продавали в Таразе

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Жительницу Тараза подозревают в том, что она продала несуществующий сахар на 2 млн тенге, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

В минувшую пятницу в полицию Тараза поступило заявление от жителей областного центра, которые сообщили, что незнакомая гражданка обещала продать им сахар по низкой цене, но обманула.

Завладев деньгами, она перестала выходить на связь. Отмечается, что сумма ущерба составила 2 млн тенге.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Anti-fraud" сотрудниками полиции установлена и задержана 23-летняя жительница города Тараз", - говорится в сообщении ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Подозреваемая признала вину, в настоящее время проверяется ее причастность к другим преступлениям.

Напомним, что в июне казахстанцев уже предупреждали о мошенниках, "продающих" сахар по низкой цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981216-nesuschestvuyuschiy-sahar-prodavali-v-taraze/