Стрельба произошла в парижском аэропорту Шарля де Голля

Иллюстративное фото: Pexels

Управление французской полиции сообщило в Twitter, что им пришлось нейтрализовать мужчину, который размахивал ножом в парижском международном аэропорту имени Шарля де Голля.

"Сегодня утром полиция нейтрализовала угрожающего человека с ножом в аэропорту Руасси-Шарль де Голль", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники полиции неоднократно просили мужчину с ножом бросить оружие, но тот не подчинялся указанию. Затем был смертельно ранен в живот. Инцидент произошел 10 августа рядом с терминалом 2F, передает РБК со ссылкой на BFMTV.

Стрельба произошла примерно в 08:45 часов по парижскому времени (12:45 часов по Нур-Султану).

Напомним, в июле сразу в двух местах в американском штате Индиана произошли инциденты со стрельбой. В результате погибли пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982587-strelba-proizoshla-v-parizhskom-aeroportu-sharlya-de-gollya/