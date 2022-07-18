Пять человек погибли в результате стрельбы в двух местах в США

Полиция возле парка Дон Чаллис. Фото: twitter.com/KarenWthr

В торговом центре Greenwood Park Mall в американском штате Индиана произошла стрельба. Мужчина застрелил трех человек, также двое получили ранения. Еще один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в парке Дон Чаллис, в том же штате, передает Fox3 Now.

Издание со ссылкой на заявление полиции сообщает, что стрельба произошла в фуд-корте торгового центра. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них - стрелок.

Начальник местной полиции Джеймс Айсон заявил, что во время стрельбы также были ранены два человека, их госпитализировали.

По данным полиции, нападавший был вооружен длинноствольным ружьем, а также несколькими магазинами с патронами.

Отмечается, что стрелка обезвредил вооруженный посетитель, который в этот момент находился на месте инцидента.

Как передает издание, примерно в это же время в городе Бич-Гроув, штат Индиана, в парке Дон Чаллис произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек, трое получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В мае в американском городе Буффало, на парковке возле супермаркета произошла стрельба, в результате которой десять человек погибли, еще трое были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978952-pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-strelby-v-dvuh-mestah-v-ssha/