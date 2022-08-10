Перестрелка в Узынагаше: четверо подозреваемых объявлены в розыск (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Несколько дней назад в селе Узынагаш Алматинской области случилась перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения. Предполагаемых участников перестрелки объявили в розыск, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Так, Департамент полиции Алматинской области объявил в розыск:

Козыбаева Гани Муратулы 1991 года рождения по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство", пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

1991 года рождения по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство", пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия"; Тыныштыкова Аскара Жаныбекулы 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство", по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство", по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия"; Шокенова Серикбола Муратбековича 1992 года рождения по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия";

1992 года рождения по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия"; Аукенова Нурсултана Бахтиярулы 1992 года рождения по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Напомним, 4 августа в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями доставили троих мужчин, один из которых скончался. В полиции сообщали, что среди местных жителей по причине неприязненных отношений случился конфликт, переросший в перестрелку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982559-perestrelka-v-uzynagashe-chetvero-podozrevaemyh-obyavleny-v-rozysk-foto/