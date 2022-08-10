Бензин на 45 млн долларов пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

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В Казахстане продолжают выявлять факты контрабанды бензина и другого топлива. Сотрудники АФМ выявили попытку незаконного вывоза из страны бензина АИ-95 на 45 млн долларов, сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

Случай был зарегистрирован в Павлодарской области - бензин марки АИ-95 отечественного происхождения пытались незаконно вывезти в Узбекистан.

"Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной.

Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4", - говорится в сообщении ведомства.

Позже выяснилось, что в общей сложности планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов США.

Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее АФМ обращалось к казахстанцам из-за участившихся случаев спекуляции с топливом.

Напомним также, с 12 июля в Казахстане действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых других видов ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982535-benzin-na-45-mln-dollarov-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/