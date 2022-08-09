Устроившему массовую стрельбу в Перми Бекмансурову продлили срок ареста
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Тимуру Бекмансурову, которого обвиняют в массовом убийстве в пермском университете в России, суд продлил срок ареста до 27 октября текущего года, передает РИА Новости.
"Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября", - сказал судья.
Дата следующего заседания по делу Бекмансурова назначена на 5 сентября. Его адвокат запросил дополнительное время для ознакомления с материалами дела.
Кроме того, в ходе заседания Бекмансурова признали инвалидом второй группы. Ранее ему ампутировали часть ноги по колено, так как при задержании он был ранен в ногу, оказывая сопротивление полицейским.
Напомним, 20 сентября 2021 года, будучи первокурсником юридического факультета, Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
В результате инцидента погибли шесть человек. Десятки пострадали. Позже Бекмансуров признал свою вину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982396-ustroivshemu-massovuyu-strelbu-v-permi-bekmansurovu-prodlili-srok-aresta/