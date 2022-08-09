Членов наркогруппировки осудили на 10 и более лет тюрьмы в ВКО

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

Члены межрегиональной наркогруппировки в ВКО отправятся в тюрьму на сроки от 10 лет и выше по решению суда. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, летом минувшего года прошла широкомасштабная спецоперация, в ходе которой правоохранители ликвидировали крупную наркосеть, работавшую на востоке страны и в Алматинской области.

В течение месяца стражам порядка удалось поймать всех шестерых ее участников. Приговором суда они получили различные сроки лишения свободы, у каждого более 10 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности.

Наркотики. Фото: polisia.kz

Отмечается, что преступники каждый раз меняли съемные квартиры, причем каждый участник наркосети выполнял свою роль: кто-то отвечал за доставку, кто-то фасовал наркотики по дозам и в дальнейшем осуществлял закладки по городу.

В ходе обысков полицейские изъяли около 10 кг готовых для реализации синтетических наркотиков, что равнозначно почти 100 тысячам разовых доз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982365-chlenov-narkogruppirovki-osudili-na-10-i-bolee-let-tyurmy-v-vko/