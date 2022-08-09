Смерть девочки в детсаду Нур-Султана: стали известны подробности

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Стали известны новые подробности расследования гибели двухлетней девочки в столичном детском саду. Как оказалось, девочка утонула во время купания, а сама дошкольная организация работала без разрешительных документов.

Как сообщает телеканал "Алматы", ссылаясь на городской суд Нур-Султана, трагедия случилась еще в апреле, но известно о ней стало лишь пару недель назад.

Согласно данным суда, свою младшую дочь 24-летняя астанчанка отдала в дошкольную организацию еще в феврале. При этом женщина лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку.

По информации суда, предположительно, ребенок погиб во время купания. Но при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.

"Первое время мама оплачивала детский сад. Он был круглосуточный. Ну а в последующем мама перестала выходить на связь. Ребенок все это время находился у няни. Ребенок в апреле этого года погиб. Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул", – рассказала судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Марина Кушакова.

Сейчас по факту смерти девочки идет следствие. Сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки. Отец в воспитании детей участия вообще не принимал. Суд уже взыскал алименты с нерадивой родительницы.

"Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султан от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеки бабушке по линии матери", – сообщила руководитель отдела опеки и попечительства Управления образования города Нур-Султана Гульмира Джуманова.

В полиции уточнили, что подозреваемой в уголовном деле проходит няня. Если ее вина будет доказана, то женщину могут лишить свободы сроком до 8 лет.

В управлении образования просят казахстанцев, ставших свидетелями отсутствия родительского попечения над детьми, незамедлительно сообщать об этом в органы опеки и попечительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982349-smert-devochki-v-detsadu-nur-sultana-stali-izvestny-podrobnosti/