Женщина оставила дочь на месяц в детском саду в Нур-Султане: малышка там погибла

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Шокирующий случай произошел в Нур-Султане - женщина оставила ребенка в круглосуточном детском саду, работавшем без разрешительных документов, где в итоге малышка скончалась. Мать ограничили в родительских правах на старшую дочь из-за ненадлежащего ухода за детьми, об этом сообщается на официальном сайте столичного суда.

Сообщается, что Управление образования Нур-Султана подало в суд на женщину с требованием лишить ее родительских прав в отношении старшей дочери и взыскать алименты.

Согласно материалам дела, младшую дочь женщина передала на круглосуточное пребывание в частный детский сад на дому, работавший без разрешительных документов.

"За садик не платила, к дочери не приходила более одного месяца. Старшая дочь находилась под присмотром бабушки. Таким образом, мать отстранилась от воспитания детей.

В апреле 2022 года младшая девочка, находясь в частном саду на дому, погибла. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ребенок имел многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении суда.

В итоге суд ограничил женщину в родительских правах в отношении старшей дочери.

"Ребенок отобран и передан ГУ "Управление образования города Нур-Султана" для определения дальнейшей судьбы. С матери взысканы алименты", - отмечается в сообщении столичного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982073-zhenschina-ostavila-doch-na-mesyats-v-detskom-sadu-v-nur-sultane-malyshka-tam-pogibla/