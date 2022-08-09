16-летнюю школьницу отправили в колонию за убийство собственной матери в Актобе

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В Актобе вынесли приговор 16-летней школьнице и ее 18-летнему бойфренду: и парня, и девушку признали виновными в убийстве мамы последней, передает "Диапазон".

В своем последнем слове молодой человек попросил не разлучать его с возлюбленной.

"У нас не было умысла убивать маму моей девушки, как мы могли о таком подумать. Я жил обычной жизнью и хотел прожить ее счастливо с моей девушкой. Я родом с Кокшетау, окончил с отличием 11 классов.

У меня хорошие родители, у них были прекрасные отношения, я мечтал, чтобы в моей семье было так же. Родители научили меня мыслить позитивно. Когда не стало моей мамы, мне было плохо, но она научила меня не отчаиваться. Сейчас меня любят мой отец, брат и моя девушка. Мы не какие-нибудь опасные преступники: мы дети, которые еще жизни не видели.

Прошу суд дать шанс не разделять нас на долгие годы. Я осознаю тяжесть несчастного случая, и какое-бы решение ни принял суд, я возьму в жены мою девушку. У меня просьба помочь в этом", – цитирует издание подсудимого.

Школьница, выступая в суде, заявила, что у нее были сложные отношения с матерью.

"Мама надо мной издевалась, била. Когда я была маленькой, бывало, что ее парень меня избивал, один раз я даже встать не могла. Один раз она меня душила подушкой, я, сколько могла, набрала воздух и притворилась мертвой.

Она сколько раз хотела повеситься, я ее умоляла этого не делать. Она меня ненавидела, даже говорила, что в детдоме взяла меня, еще говорила, что аборт хотела сделать.

Я хотела просто общаться как дочь с мамой, даже хотела устроиться на работу. Она ругалась, но я всегда ее слушала. Она не разрешала мне дружить ни с кем, поэтому у меня нет друзей", – рассказала девушка.

Тем не менее специализированный суд по уголовным делам вынес обвинительный приговор: девушку приговорили к 9 годам колонии, ее возлюбленного – к 15 годам тюрьмы.

Из приговора суда следует, что 18-летний юноша в квартире своей девушки поругался с ее матерью из-за того, что, по ее мнению, неправильно прибил крючки для вешалки. У женщины в этот момент в руке был нож.

В ходе борьбы молодой человек схватил эту руку, вывернул лезвие и ударил в грудь. На этом не остановился: продолжил душить женщину, повалил ее на пол.

Далее, по информации суда, к нему на помощь поспешила девушка, она вытащила нож из тела матери и ударила ее им несколько раз.

Тело женщины почти 5 дней пролежало на балконе. Подсудимые признались, что обрабатывали его уксусом и содой, чтобы не было трупного запаха – такой "лайфхак" они нашли в интернете.

Напомним, 16-летнюю школьницу и ее парня задержали в мае этого года. Сообщалось, что их подозревают в убийстве матери девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982314-16-letnyuyu-shkolnitsu-otpravili-v-koloniyu-za-ubiystvo-sobstvennoy-materi-v-aktobe/