Появились жуткие подробности убийства актюбинки, в котором подозревают ее 16-летнюю дочь

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе 16-летнюю школьницу будут судить за убийство родной матери. Девочка рассказала жуткие подробности преступления, которое произошло в начале мая текущего года, передает телеканал КТК.

Как выяснилось, несовершеннолетняя спрятала тело матери на балконе, а сама вместе с 19-летним приятелем еще несколько дней жила в той самой квартире. Только потом молодые люди признались в убийстве.

Девочка проживала вместе с матерью. Семья была неполной и относилась к социально уязвимой категории. Известно, что у подростка больше нет других родственников.

Школьница и ее друг сейчас находятся под стражей. На днях громкое дело передали в суд. Других деталей убийства следствие пока не разглашает.

"В ходе досудебного производства установлено, что о совершенном преступлении обвиняемые сообщили лишь спустя несколько дней. Их действия квалифицированы по части 2 стати 99 УК РК (Убийство группой лиц)", - рассказала старший прокурор отдела прокуратуры района Алматы города Актобе Асель Утенова.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе. Вместе с ней был задержан ее 19-летний приятель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975329-poyavilis-zhutkie-podrobnosti-ubiystva-aktyubinki-v-kotorom-podozrevayut-ee-16-letnyuyu-doch/