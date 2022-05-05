Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе

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16-летнюю школьницу подозревают в убийстве собственной матери в Актобе. Сейчас девочка вместе с 19-летним парнем помещена под стражу. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В убийстве жительницы Актобе подозревают ее несовершеннолетнюю дочь и ее 19-летнего друга.

"Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Школьница и 19-летний парень водворены в следственный изолятор. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе задержали приверженцев деструктивного религиозного течения. Машину подозреваемых правоохранители остановили ночью, их поведение полицейским показалось подозрительным. В ходе проверки у мужчин нашли наркотики. По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968138-shkolnitsu-podozrevayut-v-ubiystve-materi-v-aktobe/