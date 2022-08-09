Звала на помощь: соседи слышали страшные крики в день убийства алматинки с детьми

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы расследуют дело об убийстве алматинки и двух ее маленьких детей – тела погибших нашел глава семейства, вернувшись из командировки. Соседи семьи рассказали, что в день убийства слышали страшные крики.

Загадочная смерть матери и двух детей потрясла алматинцев. Изначально в соцсетях появились версии, что женщина убила детей, а после – наложила на себя руки.

Но накануне в прокуратуре южной столицы сообщили, что расследование ведется по статье "Убийство", поскольку на телах погибших обнаружены признаки насильственной смерти.

Корреспонденты "Первого канала "Евразия" поговорили с жильцами ЖК, в котором проживала семья.

"Муж приехал, и там было закрыто. Ему пришлось вызвать службу, кто открывает дверь, чтобы взломали. Все, что мы знаем – двое детей. И все. В чате соседи пишут, что хорошая женщина была. Многие склоняются, что это она сама (убила детей – прим. ред.), пишут в чате. Мы сами не знаем", – рассказала соседка Айнур Сарбасова.

Квартира, где все произошло, опечатана полицейскими. На полу видны следы крови, но непонятно кто их оставил: криминалисты, которые выносили тела, или возможный убийца. Соседи говорят, что в день трагедии были слышны крики.

"Шестого числа, где-то в 07:30, у нас окно было открыто, я кормила ребенка, там крики были. Женщина какая-то орала "Помогите". Она очень громко орала. Я подошла к окну, посмотреть, где орут. Видела соседей, которые тоже были в окнах, и вдруг звук исчез. И все. Потом ребенок начал плакать. Там стук какой-то был непонятный. Крик (длился примерно – прим. ред.) 10 секунд, и все", – поделилась соседка Айгерим Мырзабекова.

Напомним, тела мамы с двумя детьми были найдены в квартире в воскресенье, 7 августа. Женщине было всего 34 года. Ее детям – два и семь.

Сейчас дознаватели выясняют, кто мог прийти в квартиру. Идут допросы. Ход расследования взял под личный контроль начальник городского департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982307-zvala-na-pomosch-sosedi-slyshali-strashnye-kriki-v-den-ubiystva-almatinki-s-detmi/