Женщина и двое детей найдены мертвыми в квартире в Алматы (видео)

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Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что в одной из квартир в Алматы нашли тела женщины и двоих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Видео, снятое на месте происшествия, было опубликовано в Telegram-сообществе Kris_p_almaty.

Корреспонденту NUR.KZ в полиции сообщили, что накануне в Центр оперативного управления поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в микрорайоне Мамыр тел 34-летней женщины и ее детей 2015 и 2020 годов рождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая сейчас занимается установлением всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, прибывший на место начальник департамента полиции, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров взял ход расследования на свой личный контроль.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

О развитии следствия общественности пообещали сообщить дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982098-zhenschina-i-dvoe-detey-naydeny-mertvymi-v-kvartire-v-almaty-video/