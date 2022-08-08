По статье "Убийство" начали расследование гибели женщины с детьми в алматинском ЖК

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В прокуратуре Алматы прокомментировали информацию о найденных накануне в одной из квартир телах женщины и двоих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, произошедшее в ЖК "Спутник" на данный момент рассматривается как убийство, поскольку тела женщины и двоих детей имели признаки насильственной смерти.

Департамент полиции города начал досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий.

На данный момент уже назначено проведение экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев.

Тем не менее в прокуратуре сослались на условия статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в соответствии с которыми иная информация по делу разглашению не подлежит.

В ведомстве подчеркнули, что расследование взято на особый контроль.

Напомним, что тела троих людей в квартире обнаружили накануне. Прибывший на место начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров взял ход расследования на свой личный контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982260-po-state-ubiystvo-nachali-rassledovanie-gibeli-zhenschiny-s-detmi-v-almatinskom-zhk/