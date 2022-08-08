Североказахстанца застрелили во время охоты

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В районе Шал акына в Северо-Казахстанской области был застрелен мужчина из охотничьего ружья – трагедия произошла во время охоты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент случился в минувшую субботу, 6 августа.

По данным полицейских, житель Айыртауского района 1967 года рождения в процессе охоты произвел выстрел в косулю из зарегистрированного охотничьего ружья. Однако, как заявляется, часть заряда дроби попала в его напарника по охоте.

Мужчина 1958 года рождения скончался от полученного ранения.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре расследований (ЕРДР) по статье "Убийство".

"В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – сообщили в полиции.

Напомним, что в июле 49-летняя жительница Жамбылского района скончалась в результате огнестрельного ранения в Северо-Казахстанской области. Женщина получила ранение находясь в поле и собирая ягоды – подозреваемый сообщил, что стрелял из ружья в птиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982265-severokazahstantsa-zastrelili-vo-vremya-ohoty/