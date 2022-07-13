Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО

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49-летняя жительница Жамбылского района скончалась в результате огнестрельного ранения в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

По подозрению в причинении смерти задержан 65-летний односельчанин погибшей - житель станции Бауманская.

Предварительно установлено, что женщина получила ранение, находясь в поле и собирая ягоды.

По словам подозреваемого, он стрелял в грачей из винтовки, а когда обнаружил раненую, то сразу сообщил об этом участковому инспектору.

Данные обстоятельства будут проверены в ходе расследования. По делу назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз. Оно находится на контроле прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Напомним, ранее стало известно, что жителя Шымкента убили во время семейного конфликта. Мужчина умер от ножевого ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978294-sobiravshuyu-yagody-zhenschinu-zastrelili-v-sko/