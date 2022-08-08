Полуголые мужчины устроили драку в одной из саун в Алматинской области (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris.pi_kz

В Узынагаше группа мужчин устроила драку во дворе сельской сауны. Участников потасовки установили и привлекают к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Видео конфликта появилось в соцсетях. На кадрах несколько полуголых мужчин устроили потасовку. Автор видео за кадром просит мужчин успокоиться и грозит вызвать полицию.

"В Узынагаше снова неспокойно. Местные звезды UFC устроили бой", – пошутил автор публикации.

Как проинформировали в полиции, инцидент произошел 7 августа в одной из саун Узынагаша в Жамбылском районе.

"Компания из четырех местных жителей, 1978-1989 годов рождения, находясь в сауне, повздорили с двумя работниками заведения. Словесная перепалка переросла в выяснение отношений на кулаках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента были установлены и доставлены в Жамбылскую районную полицию.

Уголовное дело зарегистрировано в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Окончательное процессуальное решение по делу будет принято по завершении расследования", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Несколько дней назад в селе Узынагаш произошел другой конфликт между сельчанами. В итоге, в районную больницу с огнестрельными ранениями госпитализировали троих участников потасовки, один из которых впоследствии скончался в реанимации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982246-zvezdy-ufc-polugolye-muzhchiny-ustroili-draku-v-odnoy-iz-saun-v-almatinskoy-oblasti-video/