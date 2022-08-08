Две сельчанки отдали 2,5 млн тенге интернет-мошенникам в Жетысуской области

Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Жетысуской области две сельчанки в течение нескольких минут лишились своих сбережений, поверив интернет-мошенникам. Подробности по обоим фактам рассказали в Департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Факты были зарегистрированы в эти выходные в Кербулакском районе.

Выяснилось, что одна из потерпевших имеет высшее экономическое образование, что не помешало ей попасться в сети мошенников.

Сумма причиненного ущерба составила 2,5 млн тенге. Полицейские, зарегистрировав оба случая, пока безуспешно пытаются установить злоумышленников.

"В первом случае от действий мошенников пострадала 33-летняя жительница Сарыозека, которая поверила ссылке в соцсетях, где рекламировали выгодный инвестиционный проект. Вложив свои накопления, женщина потеряла 1 293 000 тенге.

Необходимо отметить, что потерпевшая работает экономистом. Выяснилось, что она пыталась приумножить свои средства и отправила неизвестному по ссылке 100 тысяч тенге. Первоначально отправленная сумма увеличилась в разы.

Поверив злоумышленникам, она тут же дополнительно вложила все сбережения, и в итоге все потеряла", - сообщили в Отделе по борьбе с киберпреступностью ДП Жетысуской области.

В ведомстве уточнили, что на территории региона в этом году зарегистрировано 55 аналогичных преступлений. Во всех случаях жертвы вкладывали собственные накопления в различные инвестиционные проекты, которые в итоге оказывались фиктивными.

Как выяснилось, зачастую мошенники создают подобные ссылки в соцсетях, используя фото и видео медийных личностей, начиная от популярных актеров и до официальных лиц государства.

В этот же день жертвой мошенников оказалась и 33-летняя жительница села Бериктас Кербулакского района. Женщину обманули с использованием мессенджера, и в итоге украли денежный депозит на сумму 1 200 000 тенге.

"Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить денежный кредит.

Затем мужчина, выяснив о наличии у клиентки депозита, заявил, что денежные средства необходимо переправить якобы на безопасный счет, и для этого ему нужно представить трехзначный СVV-код, который указан на оборотной стороне банковской карты. В результате депозитный счет сельчанки опустел на 1 млн 200 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что аналогичным способом от действий мошенников пострадали 146 человек, у которых украли деньги через мобильный банкинг. Каждый из потерпевших лично сообщил злоумышленникам свои персональные данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982220-dve-selchanki-otdali-25-mln-tenge-internet-moshennikam-v-zhetysuskoy-oblasti/