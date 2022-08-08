Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили на западе Казахстана

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В Западно-Казахстанской области департамент АФМ начал расследование в отношении компании Bincloud - в ее деятельности выявлены признаки финпирамиды, сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

По данным ведомства, компания Bincloud привлекала денежные средства казахстанцев через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Как объяснили в АФМ, в Bincloud предлагали казахстанцам заплатить за аренду виртуального майнингового оборудования, обещая при этом ежедневный инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы.

"При выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды.

Если вы стали жертвой такой деятельности программы Bincloud, просим обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия 8 (7172) 708-478", - обратились к казахстанцам в АФМ.

В ведомстве напомнили, что суть любой финансовой пирамиды заключаются в привлечении новых вкладчиков, при этом на начальных этапах вкладчики могут получать определенные выплаты. Но как только организатор финпирамиды собирает определенную сумму, чаще всего он исчезает вместе с деньгами.

Ранее признаки финпирамиды были выявлены у интернет-магазина в Алматы. Руководителя компании арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982161-zarabotok-na-mayninge-novuyu-finansovuyu-piramidu-vyyavili-na-zapade-kazahstana/