Признаки финпирамиды выявили у интернет-магазина по продаже косметики в Алматы (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал АФМ Channel

Сотрудники Департамента АФМ по Алматы задержали руководителя интернет-магазина Innova Gold по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

Как рассказали в агентстве, интернет-магазин Innova Gold якобы занимался продажей слитков из золота и косметической продукции, содержащей элементы золота.

Но сотрудники магазина не просто продавали товары, но и предлагали горожанам внести деньги в сомнительные проекты, обещая им за это начисление бонусов. За приглашение в компанию других людей вкладчикам также обещали бонусы.

Все бонусы отображались в личном кабинете вкладчика на сайте, однако обналичить их пользователи не могли.

"Общее количество вкладчиков составляет более 1 300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается", – говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что в отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев.

"Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью Innova gold, просим обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты агентства", – добавили в ведомстве.

Ранее в столице была пресечена деятельность компании World Business Consulting. В ее деятельности сотрудники АФМ также нашли признаки финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981492-priznaki-finpiramidy-vyyavili-u-internet-magazina-po-prodazhe-kosmetiki-v-almaty-video/