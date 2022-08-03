Иностранец без документов управлял маршрутным автобусом в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Водителя автобусов без документов выявили в ходе месячника “Безопасная дорога” полицейские Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Гражданин Узбекистана, как установлено стражами порядка, перевозил пассажиров 126-го маршрута. Этот факт выявили полицейские Ауэзовского района во время проверки.

Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов пояснил, что при себе у мужчины не было никаких документов.

"В ходе проверки у водителя не оказалось при себе ни документов, подтверждающих его личность, ни водительского удостоверения. Мужчина сообщил, что забыл их на рабочем месте. Явное игнорирование требований законодательства и, как следствие – угроза для безопасности пассажиров", - сообщил он.

Сейткулов отметил, что в отношении водителя и руководства автопарка приняты меры административного воздействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981586-inostranets-bez-dokumentov-upravlyal-marshrutnym-avtobusom-v-almaty-video/