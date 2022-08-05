Мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Актау, взяли под стражу

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В Мангистауской области был арестован гражданин, которого подозревают в убийстве 26-летнего полицейского в городе Актау. На данный момент срок ареста составляет два месяца.

Сегодня, 5 августа, специализированный следственный суд города Актау рассмотрел ходатайство следователя в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве полицейского, передает издание Lada.kz.

Сообщается, что обвинитель просил суд о санкционировании меры пресечения для подозреваемого в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца

"Постановлением следственного суда данное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого Ж. санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца", – отметили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Напомним, что в Актау в ночь со 2 на 3 августа 26-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение в шею, в результате чего скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982010-muzhchinu-podozrevaemogo-v-ubiystve-politseyskogo-v-aktau-vzyali-pod-strazhu/