26-летнего полицейского убили в Актау

Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актау в ночь со 2 на 3 августа 26-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение в шею, в результате чего скончался. Подозреваемого в убийстве задержали.

Как сообщает издание Lada.kz, ссылаясь на информацию от Департамента полиции Мангистауской области, в ночь на 3 августа в 03:50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17 микрорайоне каретой Скорой помощи в областную больницу был доставлен 26-летний молодой человек с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.

Выяснилось, что погибший - сотрудник полиции, который находился в отпуске.

Правоохранители уже установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний горожанин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

Между тем в соцсетях появились фотографии погибшего и подозреваемого, а также документ, в котором сказано, что погибший являлся участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах внутренних дел работал с 2016 года, а в отпуске находился с 22 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981650-26-letnego-politseyskogo-ubili-v-aktau/