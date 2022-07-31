Полицейские наряды усилили в Жетысуской области из-за резонансного убийства школьницы

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В Панфиловском районе значительно усилены полицейские наряды. Принимаемые силовиками меры связаны с убийством 15-летней школьницы, вызвавшим в регионе серьезный общественный резонанс, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.

Накануне общественность всколыхнула новость об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней из села Шолакай.

21 июля девушка ушла из дома и пропала без вести. Масштабные поиски, к которым полицейские привлекли общественность и местных блогеров, не дали сразу желаемых результатов.

Три дня назад стражам порядка удалось установить 38-летнего мужчину, который мог быть причастным к ее исчезновению. В ходе допроса задержанный сознался в убийстве девушки и указал место ее захоронения. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Убийство несовершеннолетней вызвало серьезный общественный резонанс в районе и начало обрастать слухами и домыслами. Со своей стороны полицейские в целях предупреждения усилили патрульные наряды в населенном пункте.

Как выяснилось, родные потерпевшей предположили возможность причастности к преступлению еще нескольких человек. В полиции обещали проверить и установить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве заявили, что расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай находится на особом контроле руководства областной полиции.

"Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу. Задержанный мужчина 1984 года рождения является местным жителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время проводится целый комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту назначены необходимые экспертизы. Доводы родных потерпевшей о причастности к убийству других лиц приняты во внимание и проверяются в надлежащем порядке. К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники областного следственного управления" - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Также в полиции отметили, в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам.

"За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, в связи с чем просим граждан доверять лишь официальным источникам. Кроме того, в Панфиловском районе с учетом общественного резонанса усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем" - дополнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводится по двум статьям уголовного законодательства, предусматривающее ст.99 (Убийство), а также ст.120 (Изнасилование несовершеннолетней. В полиции разъяснили, что согласно казахстанскому законодательству подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что на днях в Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. В течение последней недели девочка числилась пропавшей без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981048-politseyskie-naryady-usilili-v-zhetysuskoy-oblasti-iz-za-rezonansnogo-ubiystva-shkolnitsy/