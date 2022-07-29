15-летнюю школьницу изнасиловали и убили в Жетысуской области

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В Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. В течение последней недели девочка числилась пропавшей без вести, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Фотоориентировка на несовершеннолетнюю появилась в соцсетях. Фото сопровождается информацией, что девушка ушла из дома вечером 21 июля и не вернулась. Автор поста также сообщил об обнаружении ее тела.

"В Панфиловском районе нашли тело девушки, пропавшей неделю назад. Согласно имеющейся информации, ее изнасиловали и убили. Просим разыскать виновных и привлечь к самой строгой ответственности", - указывается в посте.

В полиции региона подтвердили распространяемую информацию. В ведомстве сообщили, что подозреваемый 1984 года рождения уже задержан и помещен под стражу.

"Сотрудниками полиции был установлен местный житель, который признался в совершении полового акта с ней и последующем убийстве из-за страха содеянного.

В ходе проверки и уточнения показаний подозреваемого из места захоронения на окраине одного из поселков был извлечен труп потерпевшей, который направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование по факту проводят следователи областного департамента полиции. Подозреваемый водворен в ИВС. По делу назначен ряд необходимых экспертиз", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по пунктам 3, 10 и 14 части 2 статьи 99 УК РК, а также по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК. В случае признания вины подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980948-15-letnyuyu-shkolnitsu-iznasilovali-i-ubili-v-zhetysuskoy-oblasti/