Участников потасовки у аэропорта Алматы арестовали

Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматы арестовали участников потасовки на территории аэропорта – такую меру пресечения им санкционировал следственный суд, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ночь на 26 июля в аэропорту города Алматы произошла драка. Как уточнили полицейские, трое пьяных мужчин подрались на автопарковке воздушной гавани.

"На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. Один из них – гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый – разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его.

Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух", – рассказал подробности заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Всех участников потасовки задержали. По информации полицейских, двое из задержанных ранее уже были судимы.

Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых "содержание по стражей". Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.

Напомним, что действия фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980932-uchastnikov-potasovki-u-aeroporta-almaty-arestovali/