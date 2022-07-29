Укусы, ожоги, избиение: о случаях в детсадах Нур-Султана рассказали в Минпросвещения

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С начала 2022 года в частных детских садах столицы было выявлено почти два десятка фактов жестокого обращения, а также необеспечения безопасности детей, сообщается на официальном сайте Минпросвещения.

17 фактов жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности зафиксировано в частных детских садах Нур-Султана с начала 2022 года.

В отношении их работников за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса возбуждено 9 административных дел.

"Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду "Сати". В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада "Сати" ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу.

В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело", – сообщили представители Минпросвещения.

Также отмечается, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления, как и детский сад Majorik, в отношении руководства которого возбуждено административное дело.

Подчеркивается, что факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.

"В детском саду "Еркетай" воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре Lily ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду "Алан" воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО "BOTAQAN-2020" были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом "Аутизм", в детском саду Baby Boom NurSultan дети получили ожог руки. Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах", – заявили в министерстве.

Сообщается, что сейчас для того, чтобы детский сад начал работать, достаточно направить уведомление в уполномоченный орган, и дальнейшая их деятельность государством не регулируется.

Из-за этого, по словам зампредседателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Майры Мелдебековой, в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях.

"В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего. Поэтому Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов", – отметила она.

Ранее в Минпросвещении рассказывали о десятках жалоб, которые поступают на частные детские сады Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980900-ukusy-ozhogi-izbienie-o-sluchayah-v-detsadah-nur-sultana-rasskazali-v-minprosvescheniya/