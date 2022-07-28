АФМ: Факт организации деятельности финпирамиды Hermes LTD выявлен в СКО

Кадр из видео: АФМ РК

В Северо-Казахстанской области выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды Hermes LTD. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 2019 по 2022 годы была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам Hermes LTD путем обогащения одних участников за счет взносов других.

"Тем самым было обеспечено привлечение активов в финансовую пирамиду", - отметили в АФМ РК.

В ведомстве добавили, что потерпевшими по уголовному делу признаны три человека, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в июне текущего года организаторам финансовой пирамиды Gold огласили приговор в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980696-afm-fakt-organizatsii-deyatelnosti-finpiramidy-hermes-ltd-vyyavlen-v-sko/