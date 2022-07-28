Деятельность нарколаборатории пресекли в Петропавловске

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Досудебное расследование по факту производства и сбыта синтетических наркотиков проводят сотрудники полиции Петропавловска, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

20-летнего подозреваемого задержали еще в мае текущего года. Тогда при себе у него нашли 8 полимерных свертков с веществом растительного происхождения. Еще 52 свертка и две емкости с жидким веществом были изъяты по месту жительства по улице Халтурина.

По данным полиции, экспертиза показала, что это синтетический наркотик, известный под названием “спайс”, а также прекурсоры для его изготовления.

Подозреваемый заявлял, что хранил наркотики для личного использования.

Стражи порядка подчеркивают, что изъятое количество наркотиков составляет около 200 разовых доз, в которых общий вес наркотического вещества — почти 8 грамм, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, у молодого человека дома изъяты респираторы, граммовые весы, мерные колбы и другие приспособления для изготовления синтетических наркотиков.

В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. Ведется расследование — парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980660-deyatelnost-narkolaboratorii-presekli-v-petropavlovske/