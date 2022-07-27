Водитель управлял автобусом без соответствующей категории прав в Алматы

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Алматинские полицейские выявили водителя автобуса, который управлял транспортным средством притом, что у него не было необходимой категории в водительских правах, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В эти дни в Алматы проходит республиканский месячник "Безопасная дорога", в рамках которого полиция работает над предупреждением и снижением числа ДТП и тяжести их последствий.

Как пояснил замначальника Управления адмполиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов, особое внимание уделяется контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Так, недавно по проспекту Рыскулова был остановлен для проверки автобус 47-го маршрута, водитель которого, как было установлено, не имел нужной категории в водительских правах для управления автобусом.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 612 КоАП РК Сумма штрафа составила 93 тысяч тенге.

"При этом отмечу, что этот же водитель нами был оштрафован месяц назад, когда впервые было установлено, что он не имеет права управлять общественным транспортом. Но, как видно, должных выводов не последовало.

Более того, руководство автопарка тоже не приняло никаких мер для устранения этого нарушения и снова выпустило на линию водителя, не имеющего право управлять автобусом", - подчеркнул спикер.

По этой причине в отношении администрации автопарка составили протокол по статье 619 КоАП РК. Размер штрафа составил 40 МРП или 127 200 тенге.

В это время сотрудники полиции Жетысуского района проверили техническое состояние автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки.

Рейд провели на территории одного из рынков, откуда рейсовые автобусы отправляются в южные регионы страны.

"Мелкие нарушения водителями были устранены на месте. В случае выявление грубых правонарушений автобус снимался с рейса и транспортировался на специализированную штрафную стоянку.

Главной задачей, поставленной перед личным составом строевых служб, является выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также выявление водителей, игнорирующих требования ПДД", - резюмировал Баятанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980458-voditel-upravlyal-avtobusom-bez-sootvetstvuyuschey-kategorii-prav-v-almaty/