Полиция усилит проверки автомобилей на дорогах Казахстана

Иллюстративное фото: polisia.kz

С сегодняшнего дня в Казахстане полиция начала проведение месячника по безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, мероприятие проводится с целью снижения числа ДТП, повышения безопасности на дорогах и направлено на привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Замглавы Комитета адмполиции МВД Жандос Мураталиев отметил, что в период каникул и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. Как правило, вместе с этим возрастает риск совершения ДТП, в том числе с трагичными последствиями.

В связи с этим полицейские усилят патрулирование и проверки транспорта, в том числе пассажирского.

Для стражей порядка важно привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма на дорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизни и здоровье участников дорожного движения.

По данным правоохранителей, основной причиной ДТП является, в первую очередь, недисциплинированность водителей: выезд на встречную полосу движения, превышение допустимой скорость движения, нарушение маневрирования, управление транспортом в утомленном состоянии.

"При этом присутствие ребенка в салоне автомобиля не всегда останавливает водителей от нарушений правил дорожного движения.

Из-за неправильных действий и ошибок водителей, а также нарушений ими ПДД на дорогах страны за полугодие зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в которых погибло около тысячи человек, более 8 тысяч получили травмы", – продолжил Мураталиев.

К примеру, только за минувшие сутки в стране зарегистрировано 47 аварий, 13 человек погибли и 55 получили различные телесные повреждения.

В одном из эпизодов, произошедшем 16 июля около 03:00 часов, на трассе в Карагандинской области утомленный водитель передал управление микроавтобусом марки Merсedes-benz Sprinter своему несовершеннолетнему родственнику.

Он, в свою очередь, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком марки MAN. В результате несовершеннолетний водитель микроавтобуса и 7 пассажиров погибли, еще 9 пассажиров доставлены в больницу.

16 июля после 12-ти часов ночи в Жамбылской области имел место еще один случай, когда на трассе "Западная Европа-Западный Китай" водитель междугороднего маршрутного автобуса, выехав на встречную полосу столкнулся с авто марки Toyota Camry, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, еще три человека госпитализированы.

Третий описанный случай произошел в 02:30 18 июля в Западно-Казахстанской области. Водитель авто марки Nissan Maxima выехал на встречную полосу при обгоне и допустил столкновение с автомашиной марки Lada 11183.

В результате дорожного происшествия погибли 8 человек, из них двое детей в возрасте 10 и 13 лет.

"Министерство внутренних дел обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно на трассах междугороднего и межрегионального сообщения.

Водитель любого транспортного средства обязан знать эксплуатационные возможности автомобиля, правильно оценивать дорожную обстановку. Не передавать руль управления несовершеннолетним и тем более человеку без опыта вождения", – заключил Жандос Мураталиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979051-politsiya-usilit-proverki-avtomobiley-na-dorogah-kazahstana/