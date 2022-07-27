Карагандинца после жестокого избиения вынесли на улицу и оставили умирать
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В Караганде в одном из дворов Майкудука найдено тело 44-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По "горячим следам" задержан подозреваемый, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Информация о забитом до смерти мужчине поступила в Ново-Майкудукский отдел полиции.
Очевидцы сообщили, что в одном из дворов 18 микрорайона на земле лежит человек, который не подает признаков жизни. На теле мужчины были заметны множественные гематомы.
По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Стражи порядка допросили жителей дома, рядом с которым было обнаружено тело.
Люди рассказали, что накануне слышали шум в одной из квартир. Позже они заметили мужчину, который вынес на улицу пострадавшего и оставил его, не оказав помощи.
"В ходе опроса свидетелей выяснилось, что в одной из квартир дома произошел конфликт между потерпевшим и его 38-летним знакомым. Последний был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции.
По словам подозреваемого, в ходе ссоры он нанес знакомому телесные повреждения, а когда тот потерял сознание, вынес его из квартиры во двор. Была установлена личность погибшего. Им оказался 44-летний житель города", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Проводится расследование.
Напомним, ранее в Караганде в одном из дворов Майкудука также нашли тела двух молодых людей с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 23-летний парень.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980433-karagandintsa-posle-zhestokogo-izbieniya-vynesli-na-ulitsu-i-ostavili-umirat/