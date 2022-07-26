Двойное убийство произошло в Караганде

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Караганде произошло двойное убийство. Тела мужчин были обнаружены во дворе одного из многоквартирных домов. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что 26 июля около 01.30 часов во дворе одного из многоквартирных домов в Караганде были обнаружены тела двух мужчин.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители приступили к прочесыванию жилых кварталов. В итоге был задержан 23-летний подозреваемый. Он дал признательные показания.

Молодой человек пояснил, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес оппонентам ножевые ранения. Орудие преступления изъято.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.99 УК РК (Убийство двух или более лиц). Проводится расследование.

Погибшими оказались парни 18 и 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980240-dvoynoe-ubiystvo-proizoshlo-v-karagande/