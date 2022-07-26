Преступник осужден в Алматы за покушение на убийство 10-летней давности

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В Алматинской области еще в 2012 году было совершено покушение на убийство. Окончательный приговор по данному делу был вынесен только 10 лет спустя судом города Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

"В 2012 году в Карасайском районе Алматинской области в результате драки гражданин Т.Б. неоднократно нанес проникающие ножевые ранения потерпевшему К.Б. в жизненно важные органы", – сообщили представители прокуратуры.

Отмечается, что по данному факту Каменское УП Алматинской области возбудило уголовное дело, однако до конца оно доведено не было.

"При наличии подозреваемого лица сотрудниками полиции уголовное дело было необоснованно прервано за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Тем самым виновный уведен от ответственности", – добавили в пресс-службе ведомства.

Позже дело взяла под контроль прокуратура Наурызбайского района города Алматы.

Сообщается, что по указанию надзорного органа производство по делу было возобновлено, проведен ряд следственных действий. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство, после чего он был взят под стражу. Далее дело направили в суд.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы 29 марта 2022 года в отношении подсудимого Т.Б. вынесен обвинительный приговор, он признан виновным в покушении на убийство с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы", – говорится в сообщении алматинской прокуратуры.

После этого, 17 мая, апелляционной инстанцией приговор суда был оставлен без изменения.

"Для дачи правовой оценки действиям сотрудников полиции, допустивших увод от ответственности виновного, материалы направлены в Управление собственной безопасности", – добавили представители прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980268-prestupnik-osuzhden-v-almaty-za-pokushenie-na-ubiystvo-10-letney-davnosti/