Алматинку ограбили в собственной квартире, угрожая ножом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Алматы обратилась в полицию с заявлением о том, что ночью в ее квартиру проник вооруженный человек, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, ссылаясь на слова потерпевшей, грабитель проник в ее квартиру ночью, пока та спала.

Угрожая ножом, преступник заставил женщину отдать ему все деньги и ценности. Кроме того, он заполучил смартфон пострадавшей и воспользовался гаджетом, чтобы вывести деньги с ее банковского счета.

После того, как злоумышленник скрылся, потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Оперативники смогли вычислить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний житель Панфиловского района Алматинской области.

В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемого поместили в ИВС. Уголовное дело расследуется по п. 4 ч. 2 ст. 192 УК РК ("Разбойное нападение с применением оружия").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980121-almatinku-ograbili-v-sobstvennoy-kvartire-ugrozhaya-nozhom/