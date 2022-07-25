Еще у одной компании в Нур-Султане выявили признаки финпирамиды

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Столичный департамент Агентства по финмониторингу расследует уголовное дело по факту создания и руководства финпирамидой в отношении компании Eden Life. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Указывается, что следователи установили личности неких граждан, которые, по версии АФМ, заключали с астанчанами так называемые договоры инвестиционной программы по различным видам.

Гражданам предлагалось вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты с целью извлечения прибыли.

В агентстве отметили, что данная организация позиционировала себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Уголовное дело расследуется по факту создания и руководства финпирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.

Иная информация на данный момент не подлежит разглашению в интересах следствия и в соответствии с требованиями статьи 201 УПК.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, покупаясь на рекламу Eden Life в хостинге YouTube", – призвали в АФМ.

Напомним, что ранее признаки финпирамиды выявили у компании World Business Consulting.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980105-esche-u-odnoy-kompanii-v-nur-sultane-vyyavili-priznaki-finpiramidy/