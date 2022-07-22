Признаки финпирамиды выявили у одной из компаний в Нур-Султане

Пресечена деятельность компании в Нур-Султане. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В столице была пресечена деятельность компании World Business Consulting, которая предлагала гражданам инвестировать деньги в различные финансовые проекты. Как отметили представители АФМ в официальном Telegram-канале ведомства, компания являлась финансовой пирамидой.

"Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что организаторы компании предлагали гражданам вносить различные суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.

"Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов", – добавили в Агентстве по фонмониторингу.

На данный момент начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Иные данные досудебного расследования, как отметили в АФМ, в интересах следствия разглашению не подлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979746-priznaki-finpiramidy-vyyavili-u-odnoy-iz-kompaniy-v-nur-sultane/