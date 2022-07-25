Директора школы осудили за взятку в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Вынесен приговор в отношении директора школы села Майлыкент Тюлькубасского района. Женщину обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области на своем официальном сайте.

"21 июля Тюлькубасский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора школы Майлыкент Акмарал Айсадыковой", - указывают в ведомстве.

Здесь пояснили, что женщина была признана виновной в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге от учителя английского языка за трудоустройство и общее покровительство по работе.

По приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале текущего года сообщалось, что директора школы осудили за хищение свыше 6 млн тенге в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980057-direktora-shkoly-osudili-za-vzyatku-v-turkestanskoy-oblasti/