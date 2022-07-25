Эксперты проверят состояние психического здоровья стрелявшего в Синдзо Абэ японца

Задержание стрелявшего в экс-премьера Синдзо Абэ в городе Нара. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Окружной суд Нара в Японии одобрил задержание мужчины, стрелявшего в экс-премьер-министра Синдзо Абэ, до 29 ноября для проверки его психического состояния, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

На психиатрической экспертизе должны выяснить, был ли 41-летний Тэцуя Ямагами в адекватном психическом состоянии во время нападения на Абэ, так как, согласно Уголовному кодексу Японии, лицам с ограниченной дееспособностью подлежит смягчить наказание. А те, чьи преступные действия объясняются сумасшествием, не могут быть наказаны вовсе.

При этом очень сложно объективно определить психическое состояние подсудимого в момент совершения им преступления.

Известно, что сейчас Ямагами находится под следствием.

Кроме того, на него могут завести еще одно дело, так как следователи планируют изучить смертоносность самодельного оружия, которое было конфисковано в доме Ямагами при обыске. Всего у него дома обнаружили семь единиц огнестрельного оружия.

Напомним, Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара 8 июля. От полученных ранений он умер через несколько часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980040-eksperty-proveryat-sostoyanie-psihicheskogo-zdorovya-strelyavshego-v-sindzo-abe-yapontsa/