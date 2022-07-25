"Всех люблю и уважаю": костанаец публично извинился за оскорбление полицейских (видео)

Костанаец извинился перед полицейскими. Кадр из видео: tiktok.com/@mercedesbenz63amgw211

Молодой человек, ранее задержанный за оскорбление полицейских в Костанае, записал видеообращение, в котором публично извинился перед стражами порядка и жителями города.

Инцидент произошел в районе городского пляжа в Костанае. Там полицейские остановили водителя, который разъезжал на авто без госномеров, но потом их прикрепил. Когда стражи порядки стали оформлять протокол, молодой человек начал выражаться нецензурной бранью и оскорблять полицейских, а затем попытался скрыться. Позже он был задержан.

Вчера парень выложил видео с публичными извинениями в TikTok.

"Прошу извинения у сотрудников полиции и населения Костаная по поводу того, что вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции и обществу на городском пляже", – сказал он.

По словам костанайца, в тот день он попал в ДТП. Этим он объяснил свое поведение.

"Я извиняюсь перед ними (сотрудниками полиции – прим. ред.) и перед вами, жители города Костанай. Всех люблю и уважаю, я не какой-то там дурак", – добавил в конце молодой человек.

Также видеозапись с извинениями распространилась в местных Instagram-пабликах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979972-vseh-lyublyu-i-uvazhayu-kostanaets-publichno-izvinilsya-za-oskorblenie-politseyskih-video/