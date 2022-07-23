Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: экс-полицейского арестовали

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В отношении бывшего участкового инспектора полиции, обвиняемого в бездействии по службе, 23 июля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

"По факту смертельного ранения жительницы станции Бауманская в отношении бывшего участкового инспектора полиции, подозреваемого по ст.370 ч.4 УК РК (Бездействие по службе), 23 июля 2022 года следственным судом Жамбылского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (арест)", - сообщили в надзорном органе региона.

Напомним, ранее стало известно, что собиравшую в поле ягоды женщину застрелили в Северо-Казахстанской области. Был задержан 65-летний односельчанин погибшей. По его словам, он стрелял в грачей из винтовки, а когда обнаружил раненую, то сразу проинформировал участкового инспектора.

Пенсионера обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия.

Позже в областной прокуратуре сообщили, что также был задержан теперь уже бывший полицейский. Его подозревают в бездействии по службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979898-sobiravshuyu-yagody-zhenschinu-zastrelili-v-sko-eks-politseyskogo-arestovali/