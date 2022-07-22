Женщину застрелили во время сбора ягод в СКО: задержан экс-полицейский

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Северо-Казахстанской области после гибели женщины от огнестрельного ранения задержан бывший участковый инспектор полиции по подозрению в бездействии по службе. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В ведомстве напомнили, что 11 июля 2022 года в больницу Жамбылского района с огнестрельным пулевым ранением в области груди была доставлена жительница села Баумана, спасти ее не удалось.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 65-летний односельчанин погибшей. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.104 (Причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РК.

Кроме того, задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района. Ему предъявлены обвинения по ч.3 ст.370 УК РК (Бездействие по службе).

"Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции и находясь рядом с лицом, совершившим преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей, по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий", - отметили в прокуратуре СКО.

В надзорном органе добавили, что в настоящее время ДП региона проводит по уголовным делам следственно-оперативные мероприятия. Назначены судебные экспертизы.

Окончательная квалификация деяний подозреваемых будет дана по результатам расследования, ход которого находится на контроле областной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что собиравшую в поле ягоды женщину застрелили в СКО. Был задержан односельчанин погибшей. По его словам, он стрелял в грачей из винтовки, а когда обнаружил раненую, то сразу сообщил об этом участковому инспектору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979724-zhenschinu-zastrelili-vo-vremya-sbora-yagod-v-sko-zaderzhan-eks-politseyskiy/