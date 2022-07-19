Вооруженный конфликт в Талгаре: один человек погиб, другой был ранен

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре произошла перестрелка с поножовщиной между двумя группами молодых людей. В результате чего пострадали двое мужчин 33 и 34 лет, один из которых скончался в больнице. Подробности вооруженного конфликта рассказали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о групповом конфликте с применением огнестрельного и холодного оружия появилась в соцсетях. На нескольких фото запечатлено место происшествия со следами крови на асфальте.

"Многолетняя вражда между двумя мужчинами завершилась убийством одного из них. В ночь с 17 на 18 июля возле городища Талхиз близ гор произошла "стрелка". В результате перестрелки и поножовщины между группами людей от ножевых ранений погиб мужчина 1988 года рождения, еще один мужчина 1989 года рождения находится в реанимации (у него огнестрел)", - указывается в посте.

В ДП Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 18 июля между 8 местными жителями. Все его участники уже установлены и задержаны.

"Конфликт произошел на фоне неприязненных отношении с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате в больницу с различными травмами доставлены двое мужчин, один из которых скончался.

В настоящее время все участники установлены и задержаны. Основные фигуранты помещены под стражу. Уголовное расследование проводится по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия)", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Талгарской районной больнице рассказали подробности госпитализации пострадавших.

"Один мужчина поступил в больницу крайне тяжелый с обильной кровопотерей и в состоянии клинической смерти. Врачами были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медиков, пациент умер.

Второй мужчина обратился в ЦРБ самостоятельно. По нему провели лечебно-диагностические мероприятия, обследования. Он госпитализирован, состояние удовлетворительное", - рассказала руководитель пресс-службы Гульжан Койшибаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979163-vooruzhennyy-konflikt-v-talgare-odin-chelovek-pogib-drugoy-byl-ranen/