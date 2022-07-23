90 млн тенге заплатили за сахар жители ВКО и остались ни с чем

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В Усть-Каменогорске задержали 29-летнюю подозреваемую в мошенничестве. С заявлениями в полицию обратились более 100 человек. Они утверждают, что девушка обещала им продать сахар, получила деньги и пропала, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По информации ведомства, 16 июля текущего года в Ульбинский ОП поступило обращение о том, что неизвестная под предлогом поставки сахара завладела денежными средствами.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

В настоящее время стражи порядка проводят следственные действия.

"Уже поступило более 100 обращений от потерпевших. Общий ущерб составляет свыше 90 млн тенге. Сейчас все обстоятельства выясняются в рамках уголовного дела. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Здесь добавили, что подозреваемая установлена. Она является 29-летней жительницей Усть-Каменогорска. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979884-90-mln-tenge-zaplatili-za-sahar-zhiteli-vko-i-ostalis-ni-s-chem/